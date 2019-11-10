الكعبي يترأس اجتماعاً مشتركاً للجنتي المالية والقانونية النيابيتين لمناقشة مشروع قانون التقاعد الموحد

2019/11/10 | 15:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الاحد، اجتماعا مشتركا للجنتي المالية والقانونية النيابيتين لمناقشة مشروع قانون التقاعد الموحد والذي سيقر وللمرة الاولى بعيدا عن الاستثناءات.

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