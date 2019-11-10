تغيير حكم مباراة العراق وإيران

2019/11/10 | 15:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قرر الاتحاد الاسيوي تعيين الحكم السريلانكي {ديلان بيريرا} لادارة مباراة العراق وايران المقررة الخميس المقبل بدلاً عن الاردني ادهم مخادمة.

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