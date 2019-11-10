2019/11/10 | 15:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} شددت رئاسة مجلس النواب، على منع أي إستثناءات في تعديل قانون التقاعد الموحد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئاسة البرلمان تشدد على منع أي إستثناءات في تعديل قانون التقاعد) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئاسة البرلمان تشدد على منع أي إستثناءات في تعديل قانون التقاعد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).