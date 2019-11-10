2019/11/10 | 15:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر امني في محافظة ديالى، الاحد 10 تشرين الثاني 2019، بانطلاق عملية تمشيط لتعقب 4 اهداف لتنظيم داعش في محيط بحيرة حمرين شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ ( بغداد اليوم)، ان "مفارز امنية مشتركة انطلقت في عملية تمشيط في محيط بحيرة حمرين(55 كم شمال شرقي بعقوبة) لتعقب 4 اهداف تابعة لتنظيم داعش".

واضاف المصدر، ان "عمليات التمشيط مستمرة في محيط بحيرة حمرين بين فترة واخرى كاجراء لمنع وجود اي مضافات او ملاذات امنة لخلايا داعش ودرء مخاطرها عن نقاط المرابطة المتقدمة".

يُشار إلى أن بعض المناطق في محافظة ديالى شهدت نزوح 14 عائلة خلال 72 ساعة، بسبب الهواجس الأمنية الناجمة عن نشاط خلايا داعش، في شمال شرق محافظة ديالى.

بغداد اليوم- ذي قار

دعا قائد شرطة ذي قار العميد محمد عبدالوهاب السعيدي، الأحد 10 تشرين الثاني 2019، إلى ضرورة تشخيص أولئك الذين يثيرون الفتن ويؤججون الأوضاع لتغيير مسار التظاهرات من سلميتها.

وقال المكتب الإعلامي لقيادة الشرطة في بيان تلقته (بغد

بغداد اليوم-نينوى

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاحد (10 تشرين الثاني 2019)، القبض على عنصرين بتنظيم داعش الارهابي بينهما مسؤول التموين والتجهيزات في "ولاية الانبار" بعد مداهمة معملاً لصناعة العبوات الناسفة، والقاء القبض على صاحبه

بغداد اليوم- نينوى

أعلنت وزارة الداخلية، الأحد 10 تشرين الثاني 2019، عن القبض على قيادي بتنظيم داعش في الساحل الأيسر للموصل.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مفارز استخبارات الجريمة المنظمة في نينوى العاملة ضمن وكالة الاستخبا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( انطلاق عملية أمنية لتعقب خلايا داعش في محيط بحيرة حمرين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( انطلاق عملية أمنية لتعقب خلايا داعش في محيط بحيرة حمرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).