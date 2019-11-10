أحمد صبحى منصور - القاموس القرآنى : باب / أبواب

2019/11/10 | 15:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور مقدمة : 1 ـ مصطلح ( باب / أبواب ) فى العربية متعدد ، هناك الاستعمال الحقيقى ( باب البيت ، باب الحارة ، باب الحجرة ، باب الدولاب ، باب فى كتاب ، باب الفتوح فى القاهرة ، باب زويلة ..) وهناك الاستعمال المجازى : ( الباب العالى كناية عن سلطان الدولة العثمانية ، باب النبى ، باب القبول ، باب الرزق ..) 2 ـ فى القرآن الكريم هناك إستعمال ل ( الباب / أبواب ) بالمجاز ، وهو قليل .أما الأغلب فهو الاس......

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