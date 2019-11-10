الحكيم: تضحيات المتظاهرين دفعت نحو اصلاحية برلمانية وحكومية وقضائية

2019/11/10 | 15:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:اكد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم الاحد، ان ما يجري اليوم من خطوات اصلاحية برلمانية وحكومية وقضائية انما جاءت بفضل تضحيات المتظاهرين واصواتهم العالية وصبرهم وثباتهم في ساحات التظاهر.

وقال الحكيم في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "التظاهرات الشعبية المطلبية التي تشهدها البلاد اتت بثمارها من خلال الصعقة الايجابية التي ولدتها في جسد السلطتين التشريعية والتنفيذية ودفعتها الى اليقظة وعدم المراهنة على صبر الشعب وحاجته الماسة لحياة حرة كريمة".واضاف، ان "كل ما يجري اليوم من خطوات اصلاحية برلمانية وحكومية وقضائية انما جاءت بفضل تضحيات المتظاهرين واصواتهم العالية وصبرهم وثباتهم في ساحات التظاهر"، مقدمنا شكره وامتنانه لكل مواطن متظاهر وطني سلمي رفع صوته وشعاره وطالب بحقه المضيع جراء الفساد والمناكفات السياسية.

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