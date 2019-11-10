إخلاء طوارئ مستشفى الحسين في الناصرية بسبب انتشار الغاز المسيل للدموع داخلها

2019/11/10 | 15:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد شهود عيان في محافظة ذي قار، اليوم الأحد، بأن دائرة صحة المحافظة اخلت طوارئ مستشفى الحسين التعليمي بمدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر الشهود لـ"الغد برس"، أن "الغازات المسيلة للدموع تسببت بإصابة ٧ مواطنين أهالي الدور القريبة على مديرية تربية ذي قار بعد قيام القوات الأمنية باستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين المحتجين الذين يرومون حرق الدائرة بسبب دوام موظفيها".

وأضاف الشهود، أن "كوادر دائرة صحة ذي قار قاموا باخلاء طوارئ مستشفى الحسين التعليمي من المرضى بسبب انتشار الغازات المسيلة للدموع فيها".

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