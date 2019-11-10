وزارة التعليم العالي تقرر تمديد التقديم الى الدراسة المسائية لقناتي القبول العام وذوي الشهداء

2019/11/10 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، تمديد فترة التقديم الى الدراسة المسائية على قناتي العام وذوي الشهداء في الجامعات والمعاهد الحكومية.

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