2019/11/10 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ألقت القوات الأمنية اليوم الاحد القبض على أحد أكبر قيادات عصابات داعش الارهابية جنوب محافظة كركوك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على داعشي مهم جنوب كركوك) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على داعشي مهم جنوب كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).