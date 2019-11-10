إيران ترد على تصريحات أردوغان بشأن تظاهرات العراق

2019/11/10 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} علقت الخارجية الإيرانية على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن إمكانية أن تمتد الاحتجاجات واسعة النطاق المتواصلة في العراق منذ منتصف الشهر الماضي إلى الجمهورية الإسلامية.

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