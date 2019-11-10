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استشهاد متظاهر في احتجاجات الناصرية


استشهاد متظاهر في احتجاجات الناصرية
2019/11/10 | 16:01
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم - ذي قار

أفاد مصدر في صحة ذي قار، الاحد 10 تشرين الثاني 2019، بان متظاهرا استشهد في احتجاجات الناصرية.

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