2019/11/10 | 16:01
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
استشهاد متظاهر في احتجاجات الناصرية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - ذي قار
أفاد مصدر في صحة ذي قار، الاحد 10 تشرين الثاني 2019، بان متظاهرا استشهد في احتجاجات الناصرية.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
استشهاد متظاهر في احتجاجات الناصرية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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