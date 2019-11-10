استشهاد متظاهر في احتجاجات الناصرية

2019/11/10 | 16:01

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بغداد اليوم - ذي قار

أفاد مصدر في صحة ذي قار، الاحد 10 تشرين الثاني 2019، بان متظاهرا استشهد في احتجاجات الناصرية.

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