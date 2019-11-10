مراسل “كلكامش “: متظاهرو ميسان اغلقوا منفذ حدودي وحقول نفطية

2019/11/10 | 16:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ ميسانافاد مراسل “كلكامش برس” في محافظة ميسان ،بقطع متظاهرون الأحد، الطريق المؤدي إلى منفذ الشيب الحدودي وحقول نفطية.

وقال نقلا عن مصادر أمنية إن “المتظاهرين في ميسان قطعوا الطريق المؤدي إلى منفذ الشيب الحدودي والحقول النفطية (حقل بزركان)، فيما انتشرت قوات الأمن بكثافة حول المتظاهرين”.

واضاف بأن “الجهات الأمنية تفاوض حاليًا المتظاهرين لتفريقهم دون أي صدامات أو احتكاك” ،مؤكدا بحسب المصدر ان “المتظاهرين مصرين على قطع الطرق، إلى حين تنفيذ مطالب الشعب”.

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