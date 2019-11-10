في الذكرى الثالثة لتحريرها، الضيعة تتغنى بشعارات ساحة التحرير

2019/11/10 | 16:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ حسام الشاعر بعد أن تم غزو بعشيقة وبحزاني من قبل عصابات الدولة الاسلامية ”داعش” 2014 واحتلالها لمدة 3 سنوات تم تحريرها في السادس من نوفمبر 2017، لذا يحتفي اهالي بعشيقة وبحزاني بهذا التاريخ باحتفالات واهازيج ومهرجانات شعرية وفنية تمجيدا لهذا التأريخ.ولكن في الذكر الثالثة 2019 لم يحتف اهالي مدينة الزيتون …

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