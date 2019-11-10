محمد المناعي - قراءة في نتائج الانتخابات التشريعية التونسية : عوامل النجاح وسقوط المسلّمات

2019/11/10 | 16:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_المناعي تباينت ردود الفعل تجاه نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة في تونس ، ولو أنها لم ترتق إلى مرتبة التقييم الا أنها محاولات للتوصيف الأولي و فك الرموز .هذه الانتخابات لم تفرز قوى سياسية جديدة بقدر إقصائها لقوى تقليدية كان لها وزن نيابي في الاستحقاقات السابقة التأسيسية والتشريعية والبلدية والرئاسية ، وبالتالي لم تفرز مطلقا واقعا جديدا في نظام سياسي شبه برلماني بقدر ما استعادت القوى المحافظة التي بر......

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