2019/11/10 | 16:12

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اختناق عدد كبير من المتظاهرين بقنابل الغاز واستمرار إطلاق الرصاص

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اختناق عدد كبير من المتظاهرين بقنابل الغاز واستمرار إطلاق الرصاص الحي في ساحة الخلاني

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