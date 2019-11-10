2019/11/10 | 16:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت ادارة سد الموصل، ان اعمال التحشية والصيانة في أسس السد مستمرة وفق برامج علمية متطورة ومدروسة وحسب المواصفات العالمية المعمول بها وبأيادٍ عراقية مئة بالمئة.

واوضحت الادارة في بيان، أن العمل يبدأ من غرفة السيطرة وينتهي بآخر نقطة في موقع العمل باستخدام شبكة الانترنت وتطبيق برنامج ذكي يتحكم بمعالجة وتحديد نوعية المزيج المستخدم بأعمال التحشية، وتحديد العمق المراد العمل به، من خلال وجود المئات من خلايا التحسس وآبار المراقبة واستخدام اثنتين وعشرين آلية تحشية حديثة تدار من قبل مهندسين وفنيين عراقيين بشكل كامل.

واشارت الادارة الى أن الغرض من اعمال التحشية هو تقوية الاسس وإبعاد الرشح عن جسم السد وملئ الفراغات الحاصلة في الطبقات الصخرية وزيادة تحمل الاسس باستخدام مزيج خاص من الاسمنت عالي المواصفات.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إدارة سد الموصل تؤكد استمرار أعمال التحشية والصيانة بأيادٍ عراقية فقط) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إدارة سد الموصل تؤكد استمرار أعمال التحشية والصيانة بأيادٍ عراقية فقط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).