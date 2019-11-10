المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء لـواع: صدور أكثر من ٨٥٠٠ أمر وزاري خاص بتعيين حملة الشهادات والخريجين على مختلف الوزارت

2019/11/10 | 16:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد، اليوم الأحد، صدور أكثر من ٨٥٠٠ أمر وزاري خاص بتعيين حملة الشهادات والخريجين على مختلف الوزارت.

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