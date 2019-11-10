مرة أخرى.. وزارة الاتصالات تقطع الأنترنت في العراق

2019/11/10 | 16:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادانقطعت خدمة الانترنت، عصر اليوم الاحد، مرة أخرى بعد أقل من نصف يوم على عودتها في بغداد وعدة محافظات أخرى.

يذكر ان خدمة الانترنت عادت للعمل في الساعة السادسة من صباح اليوم، وانقطعت بشكل تدريجي الساعة الرابعة عصراً.

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