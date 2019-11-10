مقتل 8 مدنيين بانفجار في منطقة تحت سيطرة الأتراك شمالي سوريا

2019/11/10 | 17:03

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بغداد اليوم _ متابعة

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، مقتل 8 مدنيين جراء هجوم بسيارة مفخخة في إحدى قرى تل أبي...





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