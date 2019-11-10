رغم نفيهما وجود خلافات.. أصالة تثير الجدل مجدداً حول علاقتها بزوجها طارق العريان

2019/11/10 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بالرغم من قيام الفنانة أصالة بنفي وجود أي خلافات بينها وبين زوجها المخرج طارق العريان، وحرص الأخير على تأكيد عدم وجود أي خلافات بينه وبين أصالة، ونفيه شائعة زواجه من الممثلة نسرين طافش، إلا أن أصالة عادت مرة أخرى لتثير الجدل برسائلة المبهمة والغامضة.

فبعد نشر الفنانة أصالة رسالة من خلال حسابها الرسمي على “إنستغرام”، قالت فيها: “لا أسمح لأحد بأنّ يتناول علاقتي الخاصّه بزوجي وأبو أولادي، وأرجو من الجميع عدم اختلاق قصصًا، لها سوء الصّدى على نفوس وأعين أولادنا، مثلنا مثل الجميع نختلف، ولكنّ ونحن في أوج خلافنا (العادي) ، نكنّ لبعض كلّ مشاعر الاحترام والفخر”.

كما علق طارق العريان، على الأمر من خلال أحد اللقاءات التلفزيونية قائلًا: “على مدار السنين بنسمع حاجات وانا من الناس اللي مش بتركز فى الحاجات دي”، بينما قالت نسرين طافش: “أصالة طلعت بتقول إن الناس اللي بتطلع الإشعات دي ناس فاضية ..



هما فعلا ناس فاضية”.

ولكن أصالة استمرت في إرسال نفس الرسائل المجهولة، فقامت بإعادة نشر تويتة محتواها: “نستعين بكل شي في الغضب بذاكرتنا الممتلئة قهراً ..



وكرامتنا المزعومة وصراحتنا الوقحة ..



نستعين بكل شي إلا قلوبنا المحبة ..



فنهدم بنيان سنين ونطيح بكل مواقفنا الجميلة معًا دون اكتراث بالنتيجة”، وعلقت عليها قائلة: “ما أجملّ هالحكي”.

والأغرب أن المخرج طارق العريان، قام بعد ذلك بنشر صورة جمعته بأبنائه من دون أصالة وعلق عليها قائلًا: “الأذكى والأروش آدم وعلي”.

وهو ما أعاد الحديث مرة أخرى عن انفصال الزوجين وأنه بات قريباً جداً.

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