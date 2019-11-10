2019/11/10 | 17:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت خلية الاعلام الامني عن مقتل عناصر قالت انهم ارهابية بقصف دولي في مدينة مخمور مابين محافظة نينوى ومحافظ اربيل باقليم كوردستان.وذكر بيان للخلية، ان قوة من قيادة العمليات الخاصة الثانية جهاز مكافحة الارهاب وباسناد طيران التحالف الدولي، تنفذ عملية واسعة لملاحقة فلول عصابات داعش الارهابية في جبال مخمور اسفرت عن مقتل عدد كبير من الارهابيين وتدمير خنادق وكهوف.واضاف ان العملية تمت من خلال ١٤ ضربة جوية نفذها طيران التحالف الدولي.

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