امين يونس - مَنْ كانَ يُصّدِق ؟

2019/11/10 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #امين_يونس لله درّكُم ياشباب الحِراك الثوري في بغداد والناصرية والبصرة وكربلاء والنجف والحلة والديوانية والعمارة والسماوة ...طوبى لكم يا مِئات شُهداء الحُريةِ والكرامة ...الشفاء لكم ياآلاف جرحى الثورة البواسل .لقد أخرَسْتُم ببطولاتكم ، الألسُن القذِرة التي كانتْ تُرّوِج لليأس والخنوع ...أثبَّتُم بصمودكُم أن جذوة الثورة والمُقاومة فيكُم ، حَيّة وفي أوجِها .قَد تستطيع السُلطة الغاشمة قهركُم غداً أو بع......

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