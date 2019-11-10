الجيش والحشد الشعبي يستجيبون لدعوة المرجعية بشان حماية المتظاهرين | تقرير

2019/11/10 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تثمينا لخطاب المرجعية التي اشادت بدور القوات الامنية والحشد الشعبي، خرج الجيش العراقي بكل صنوفه استجابة لدعوة المرجعية ودعما لمطالب المتظاهرين السلميين والوقوف معهم.

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