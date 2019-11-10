هدوء حذر في ساحة الخلاني.. وقنابل الغاز مستمرة

2019/11/10 | 17:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادقللت قوات مكافحة الشغب، عصر الأحد، من استخدام الرصاص الحي في ساحة الخلاني وسط بغداد، فيما استمرت باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية.

وقال مراسل “كلكامش برس”، ان قوات مكافحة الشغب المتواجدة قرب ساحة الخلاني قللت استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين المتواجدين في الساحة، حيث اصبحت تطلق رصاصة واحد أو رصاصتين كل عدة دقايق، بينما استمرت باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية في محاولة لتفريق المتظاهرين وابعادهم عن ساحة الخلاني.

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