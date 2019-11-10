شاهد ماذا تقدم “أم محمد” للمتظاهرين في الديوانية | تقرير

2019/11/10 | 17:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أم محمد نذرت وقتها وجهدها لخدمة المعتصمين وهي تقوم يوميا بإعداد الخبز الحار لهم..



رصدناها وهي تعمل وبعدها تقوم بالتوزيع.

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