2019/11/10 | 17:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الناطق العسكري لعبد المهدي: الوضع هادئ في بغداد ولا وجود لشهداء بالخلاني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/10 | 17:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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