طهران: لم نتخذ قراراً نهائياً بعد بشأن الانسحاب من معاهدة حظر الأسلحة النووية

2019/11/10 | 17:34

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بغداد اليوم _ متابعة

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، ان طهران لم "تتخذ" قرارها النهائي بشأن الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

ونقلت قناة "Press TV" الإيرانية الناطقة باللغة الإنجليزية، عن المتحدث باسم الوزارة الإيرانية عباس موسوي قوله، إن "الجمهورية الإسلامية في إيران لم تقرر بعد الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".

وأضاف موسوي أن بلاده "وضعت سيناريوهات مختلفة" لهذا الشأن و"ستتصرف بناء على المتطلبات المؤقتة والتدابير المتخذة من الجانب الآخر".

وكان السفير الإيراني لدى لندن حميد بعيدي نجاد، قد أكد، أمس السبت إن طهران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الصفقة النووية، ستخفض التزاماتها بموجب الاتفاقية، و"قد تنسحب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية".

بغداد اليوم _ متابعة

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، مقتل 8 مدنيين جراء هجوم بسيارة مفخخة في إحدى قرى تل أبيض شمالي سوريا.

بغداد اليوم- متابعة

قال قائد حرس الحدود الإيراني العميد رضائي، الاحد (10 تشرين الثاني 2019)، إن الجماعات الإرهابية التي تم طردها من سوريا والعراق، تم نقلها إلى أفغانستان من قبل امريكا.

ونقلت وكالة الانباء الايرانية الرسمية، عن رضائي قوله، إن &

بغداد اليوم _ متابعة

أكدت منظمة الطاقة النووية الإيرانية، اليوم السبت، قدرة طهران على تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60%.

وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية، بهروز كمالوندي، في مؤتمر صحفي عقده بمحطة فوردو النووية تحت الأرض،&n

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