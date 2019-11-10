قائد عمليات بغداد: قطع الجسور يضر بمصالح البلد

2019/11/10 | 17:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغداداعتبر قائد عمليات بغداد قيس المحمداوي، الاحد، ان قطع الجسور يضر بمصالح البلد.

وقال المحمداوي، في حديث متلفز تابعته “كلكامش برس”، ان “قطع المتظاهرين للجسور يضر بمصلحة البلد ويعطل حركة السير ومصالح المواطنين”.

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