حالات اختناق بصفوف المتظاهرين بمحاولة فض احتجاج في بغداد

2019/11/10 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اصيب نحو 20 متظاهرا بحالات اختناق بعد محاولة القوات الامنية فض احتجاج في ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد باستخدام قنابل غاز وصوتية.وفصلت القوات الأمنية، امس ساحة الخلاني وساحة التحرير وسط العاصمة بغداد بالكتل الكونكريتية، عقب مواجهات دامية وعمليات كر وفر بين القوات الأمنية والمتظاهرين.وحاول المحتجون اسقاط الكتل الكونكريتية وبالفعل تمكنوا من اسقاط واحدة، إلا ان القوات الامنية منعت محاول تقدمهم باستخدام القنابل الصوتية والغازية باتجاه المحتجين، مما تسبب باصابة نحو 20 منهم بحالات اختناق.

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