فؤاد النمري - المنشقون Dissidents

2019/11/10 | 17:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فؤاد_النمري المنشقون Dissedentsردّ عليّ أحدهم يقول .."أنت ترى القشة في عيني ولكنك لا ترى الخشبة في عينك" .القشة التي يزعم أنني أراها في عينه هي ليست قشة فقط بل هي أكبر من خشبة بكثير، إنها إنشقاق عن الماركسية اللينينية المتمثل جلياً بنبذ دولة دكتاتورية البروليتاريا وهي الدولة الوحيدة التي في ظلها فقط يمكن عبور الإشتراكية كما أكد ماركس في نقده لبرنامج غوتا.المبدأ العام الذي تستند إليه الإشتراكية ......

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