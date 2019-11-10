الشبكي: يجب إبعاد لجنة التعديلات الدستورية عن الضغوط والتدخلات السياسية والحزبية

2019/11/10 | 17:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد عضو لجنة التعديلات الدستورية النيابية قصي الشبكي، على ضرورة إبعاد عمل اللجنة، عن الضغوط والتدخلات السياسية والحزبية.

وأكد الشبكي في تصريح، ان اللجنة تسعى لمراجعة جميع مواد الدستور، لتحقيق تعديلات جوهرية واقعية، بما يخدم العملية السياسية في العراق، وليس إجراء تعديلات شكلية، مبينا ان التعديلات يجب ان تشمل شكل النظام، والمادة مئة وأربعين، وإلغاء المحاصصة.

وأوضح الشبكي، ان اللجنة ستعمل بالتنسيق مع جهات أممية، ومنظمات المجتمع المدني، والمختصين وخبراء القانون، للخروج بتعديلات ترتكز على أسس وطنية بحتة، بعيدة عن المسميات الفئوية والحزبية.

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