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قائد عمليات بغداد: اوقفنا استخدام الغاز المسيل للدموع منذ 9 أيام!


قائد عمليات بغداد: اوقفنا استخدام الغاز المسيل للدموع منذ 9 أيام!
2019/11/10 | 18:02
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كلكامش برس / بغدادقال قائد عمليات بغداد قيس المحمداوي، الاحد، القوات الأمنية توقفت عن استخدام القنابل المسيلة للدموع منذ 9 أيام في أماكن التظاهر في العاصمة بغداد.

وذكر المحمداوي في حديث متلفز تابعته “كلكامش برس”، ان “القوات الأمنية توقفت عن استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع منذ 9 ايام في العاصمة بغداد”.

يأتي ذلك بالتزامن مع محاولة قوات مكافحة الشغب فض التظاهرات في ساحة الخلاني وسط بغداد بواسطة قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية.

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