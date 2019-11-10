2019/11/10 | 18:02
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كلكامش برس / بغدادقال قائد عمليات بغداد قيس المحمداوي، الاحد، القوات الأمنية توقفت عن استخدام القنابل المسيلة للدموع منذ 9 أيام في أماكن التظاهر في العاصمة بغداد.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد عمليات بغداد: اوقفنا استخدام الغاز المسيل للدموع منذ 9 أيام!) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وذكر المحمداوي في حديث متلفز تابعته “كلكامش برس”، ان “القوات الأمنية توقفت عن استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع منذ 9 ايام في العاصمة بغداد”.
يأتي ذلك بالتزامن مع محاولة قوات مكافحة الشغب فض التظاهرات في ساحة الخلاني وسط بغداد بواسطة قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد عمليات بغداد: اوقفنا استخدام الغاز المسيل للدموع منذ 9 أيام!) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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