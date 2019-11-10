قائد عمليات بغداد: اوقفنا استخدام الغاز المسيل للدموع منذ 9 أيام!

2019/11/10 | 18:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادقال قائد عمليات بغداد قيس المحمداوي، الاحد، القوات الأمنية توقفت عن استخدام القنابل المسيلة للدموع منذ 9 أيام في أماكن التظاهر في العاصمة بغداد.

وذكر المحمداوي في حديث متلفز تابعته “كلكامش برس”، ان “القوات الأمنية توقفت عن استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع منذ 9 ايام في العاصمة بغداد”.

يأتي ذلك بالتزامن مع محاولة قوات مكافحة الشغب فض التظاهرات في ساحة الخلاني وسط بغداد بواسطة قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية.

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