روبرت دي نيرو لترامب: أنت أحمق ومزيف

2019/11/10 | 18:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ متابعة

وصف الممثل والمنتج الأميركي الشهير، روبرت دي نيرو، الرئيس دونالد ترامب بـ"الأحمق والمزيف"، مبدياً استغرابه ممن يؤيدون سياساته.

وقال النجم الأميركي، خلال مقابلة صحفية، إن ترامب ليس مناسبا حتى ليكون فردا جيدا من أفراد عصابة، لأنه لا يتشبث بكلامه في أي موضوع.

وأضاف أنه لا يعرف بالضبط ما الذي يجعل الناس يؤيدون ترامب، "حتى في عالم العصابات، لا أعتقد أنه يستطيع أن يصمد طويلا".

وأوضح دي نيرو، أن ترامب يستطيع أن يصمد فقط في عالم العقار، وسبب هذا الصمود بسيط بحسب قوله "لأنه ورث كل تلك الأموال، أما هو فأحمق.



وفي العالم الحقيقي، لن يصمد طويلا، هذا إحساسي".

ولم يكتف النجم الأميركي بهذا القدر، فوصف ترامب بـ"الرئيس المزيف"، مؤكدا ضرورة إخضاعه للمحاسبة من خلال تحقيق العزل الذي أطلقته الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب في الكونغرس الأميركي.

وأورد دي نيرو، أنه في حال لم يجر المضي قدما في تحقيق العزل، "فإننا سنكون قد تركناه بدون عقاب..



لقد ارتكب خطأ وعليه أن يدفع ثمن ذلك، لا بد من محاسبته"، وفق ما نقلت "فوكس نيوز".

وحاول دي نيرو أن يجد تفسيرا لانتقادات ترامب تجاه الإعلام، فقال إن "الرئيس الأميركي يصف الأخبار بالكاذبة، لأنه يعلم جيدا أنه شخص مزيف".

بغداد اليوم _ متابعة

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ونقلت قناة "Press TV" الإيرانية الناطقة باللغة الإنجليزية، عن المتحد

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وتداول نشطاء على موقع تويتر مقطع فيديو يظهر اللحظات الأولى التي تلت انفجار سيارة مفخخة في بلدة سلوك بر

بغداد اليوم- متابعة

قال قائد حرس الحدود الإيراني العميد رضائي، الاحد (10 تشرين الثاني 2019)، إن الجماعات الإرهابية التي تم طردها من سوريا والعراق، تم نقلها إلى أفغانستان من قبل امريكا.

ونقلت وكالة الانباء الايرانية الرسمية، عن رضائي قوله، إن &

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