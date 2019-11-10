6 أحداث إقتصادية وسياسية تترقبها الأسواق العالمية الأسبوع الحالي

2019/11/10 | 18:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أسبوع مليء بالأحدث الإيجابية التي دفعت المستثمرين نحو أسواق الأصول الخطرة، ينصب تركيز المستثمرين هذا الأسبوع على العديد من التطورات على الساحة الاقتصادية والسياسية.

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