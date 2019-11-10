الفايز يتهم جهات سياسية بالترويج لمطلب إسقاط الحكومة الحالية

2019/11/10 | 18:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم النائب عن تحالف الفتح عامر الفايز، جهات سياسية بالترويج لمطلب إسقاط الحكومة الحالية وتغيير جميع الشخصيات المتواجدة.

وقال الفايز في تصريح، إن مطالب المتظاهرين السلميين لم تتطرق لإسقاط الحكومة، بل طالبت بتوفير فرص العمل والخدمات، لافتا إلى إن جهات سياسية مستفيدة روجت لمطلب إسقاط الحكومة وليس المتظاهرين.

وأضاف أن بعض الجهات السياسية زجت عددا من التابعين لها وسط التظاهرات السلمية لرفع شعارات مغايرة لمطالب المتظاهرين الحقة وحرف مسار التظاهر، مبينا أن الحكومة عازمة على تقديم إصلاحات حقيقية عبر توزيع الأراضي السكنية وتقليص رواتب المسؤولين للنصف.

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