الفت عثمان - جود سعيد .. القصيد السينمائي .. الحرب .. الحب..الحياة

2019/11/10 | 18:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الفت_عثمان في ظل التوتر السياسي وتصاعد وتيرة الحرب بسوريا ، وسط الخراب والدمار والقتلي والجرحي أستطاع المخرج السوري الشاب جود سعيد أن يرفع راية السينما السورية لتؤكد وجودها بقوة في الوسط السينمائي العالمي ، فحصدت أفلامه جوائز المهرجانات العربية والعالمية منذ فيلمه الأول " مرة أخري " الذي أنتجته المؤسسة العامة للسينما عام ٢-;-٠-;-٠-;-٩-;-وحتي فيلمه " نجمة الصبح " إنتاج ٢-;-٠-;-١-;-&......

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