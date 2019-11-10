سلام عبود - صلاة التكتك

2019/11/10 | 18:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سلام_عبود في اليوم الواحد،في اليوم الماجد،للتكتك خمسٌ من الصلواتِ.في الفجرِ صلاةٌ للعراقِ.في الظهر والعصاري، للأمّ والأخواتِ، صلاةُ الفراقِ.في الغروبِ،في الساحات والدروبِ، صلاةُ الرفاقِ.في العشاء،خبزُ التوّابين وماء،وصلاة الموت على ملّة الشقاقِ والنفاقِ.وفي الوقت المستقطع من رصاص حفّار القبورِصلاة نافلة على كلّ الجسورِ.أمّا في الجمعة العصماءصل......

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