العبادي: استخدام اجراءات وقوانين البعث في تجريم الاحتجاجات يعيدنا إلى حقبة مظلمة

2019/11/10 | 18:36

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بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

قالت لجنة حقوق الإنسان النيابية، الاحد (10 تشرين الثاني 2019)، إن عدد الشهداء ارتفع الى 319 شهيداً بعد التظاهرات التي حدثت مؤخراً في العراق.

وذكرت اللجنة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "عدد الشهداء بلغ لغاية الان ٣١٩ شهي

بغداد اليوم- بغداد

قدّم زعيم تيار الحكمة المعارض، الأحد 10 تشرين الثاني 2019، شكره للمتظاهرين، مؤكداً أن صوتهم وصل إلى المسؤولين بقوة.

وقال الحكيم في تغريدة له على تويتر تابعتها (بغداد اليوم)، إن "التظاهرات الشعبية المطلبية التي تشهدها الب

بغداد اليوم-بغداد

أكد اجتماع الرئاسات الثلاث، الاحد (10 تشرين الثاني 2019)، أن حالات الاختطاف التي تجري ضد ناشطين من قبل جماعات منفلتة وخارجة عن القانون، وكذلك جرائم الاعتداء على المتظاهرين، وهي أعمال موجهة يجري التحري عنها والوقوف على المتسببين ب

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