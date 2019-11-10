مقتل ضابطين في البيشمركة واصابة اخرين بمشاجرة مسلحة داخل مقر عسكري بدهوك

2019/11/10 | 18:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قتل ضابطان في البيشمركة واصيب اخرون مساء الاحد، باطلاق نار داخل مقر للقوات الكوردية، في محافظة دهوك باقليم كوردستان.وابلغ مصدر في بيشمركة كوردستان شفق نيوز، ان خلافاً وقع داخل مقر لواء 12- بيشمركة في بردرش في دهوك سرعان ما تحول الى مشاجرة بالسلاح، قتل على اثرها ضابط برتبة رائد، واخر برتبة ملازم، واصيب ثلاثة من عناصر القوة الكوردية".واضاف ان قيادة اللواء اعتقلت احد عناصر البيشمركة ممن اطلق النار، وفتحت تحقيقا عاجلا بالحادث.

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