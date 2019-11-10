استمرار توافد المتظاهرين في ذي قار.. وهدوء مؤقت يسود المحافظة

2019/11/10 | 18:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغداداوقفت القوات الأمنية في محافظة ذي قار، الاحد، الاشتباك مع المتظاهرين في ساحة الحبوبي.

وقال مراسل “كلكامش برس”، ان القوات الأمنية في محافظة ذي قار توقفت عن الاشتباك مع المتظاهرين في ساحة الحبوبي ما ادى إلى تزايد أعداد المتظاهرين في الساحة.

وأضاف ان ساحة الحبوبي ممتلئة الآن، والمتظاهرين مستمرين بالتوافد رغم اشتباكات اليوم الذي اعقبه هدوءً مؤقتاً مستمراً لغاية الآن.

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