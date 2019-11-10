احسان الشمري: قوى سياسية متمسكة بعبد المهدي خوفا من ارتفاع سقف مطالب المتظاهرين

2019/11/10 | 19:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغداداعتبر رئيس مركز التفكير السياسي احسان الشمري، الاحد، تمسك القوى السياسية بشخص عادل عبد المهدي وحكومته ليس نابعا من رغبتهم في بقاءه ولكن خوفاً من ارتفاع سقف مطالب المتظاهرين بعد سقوطه.

وقال الشمري في حديث متلفز تابعته “كلكامش برس”، ان “بعض القوى السياسية متمسكة ببقاء عادل عبد المهدي وحكومته خوفاً من اتساع مطالب المتظاهرين بعد اقالته او اقالة حكومته لتشمل تقديم شخصيات سياسية بارزة للمحاكمة بتهم الفساد وغيرها”.

وأضاف ان “ذلك سببا كافياً لاصرار تلك القوى على بقاء عبد المهدي في منصب رئاسة الوزراء لتجنب مطالب اضافية من قبل المتظاهرين”.

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