تفاصيل بيان الرئاسات الثلاث والقضاء الأعلى بشأن الاحتجاجات

2019/11/10 | 19:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أصدرت رئاسة الجمهورية في #العراق، بياناً بشأن الاجتماع الذي استضافه الرئيس العراقي #برهم_صالح، للرئاسات الثلاث إضافة إلى رئيس مجلس #القضاء_الأعلى.وأكد بيان، على أن «الاحتجاجات الشعبية السلمية، […]

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