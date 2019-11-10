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المجلس الكوردي: التقينا بمظلوم كوباني وطرحنا افكارنا


المجلس الكوردي: التقينا بمظلوم كوباني وطرحنا افكارنا
2019/11/10 | 19:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المجلس الوطني الكوردي

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