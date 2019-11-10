المشكلة في العراق ثقافية وروحية وليست سياسية بحتة

2019/11/10 | 19:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاردينال لويس روفائيل ساكو المشكلة في العراق وفي معظم الدول العربية ثقافية وروحية، وليست سياسية بحتة.السارق (الفاسد) والمتطرف والمستبد هو المهيمن على الشارع لأنه يفتقر الى الوازع الديني والروحي والأخلاقي.بإعتقادي أنَّ السببَ يكمن في التنشئة العائلية والمجتمعية المشحونة بمفاهيم وعادات وممارسات قديمة، لا تعتمد العقل والتحليل، فيتآكل مجتمعنا من الداخل بصراعات قبلية وطائفية …

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