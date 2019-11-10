مخيم ايسيان، خيم جديدة استعدادٍ لشتاء بارد جدآ

2019/11/10 | 19:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ ليث حسين مرور خمسة اعوام على فتح مخيمات النازحين في محافظة دهوك و استقبال النازحين فيها، والنازحين الموجودين في هذه المخيمات سيمرون بسنة شتائها بارد وصعب مما ادى إلى تمزق الخيم.هيئة الشؤون الإنسانية في محافظة دهوك (B.R.H.A)، و ضمن مساعدتها المستمرة للنازحين واللاجئين قامت بتوفير الخيم الجديدة لمخيم ايسيان للنازحين الايزيديين …

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