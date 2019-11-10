الثقافة الكوردستانية توجه بتحديد بث الدراما الاجنبية

2019/11/10 | 19:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ دعت وزارة الثقافة والشباب بحكومة اقليم كوردستان، المؤسسات الاعلامية في الاقليم، بتقليص بث مسلسلات الدراما الاجنبية.وبحسب كتاب رسمي للوزارة، جاء ردا على دعوة وزارة الاوقاف والشؤون الدينية الكوردستانية، "فان الدراما الاجنبية تتسبب بارتفاع معدل الطلاق ولا تتناسب مع الآداب والاخلاق الكوردية".ودعت الوزارة القنوات التلفزيونية بتحديد بث تلك انواع الدراما وتقليها.

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