استهداف بطل عراقي لمشاركته بالمظاهرات.. فيديو يرصد الجريمة

2019/11/10 | 19:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نجا بطل رياضة كمال الأجسام العراقي مشتاق العزاوي مما يبدو أنها كانت محاولة اغتيال في بغداد، وقال عراقيون على تويتر إنه استهدف لمشاركته في المظاهرات التي تشهدها مختلف مناطق البلاد.





وتداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجماعي، الأحد، فيديو التقطته كاميرا مراقبة في إحدى مناطق بغداد، يظهر فيه مسلح وهو يقترب من سيارة بعد أن ركبها العزاوي وشخص آخر بلحظات.

وباستخدام مسدس، أطلق المسلح ثلاث طلقات نارية على العزاوي الذي كان خلف المقود، ثم فر من المكان.



وغادر مرافق الضحية، الذي لم يصب في الاعتداء، السيارة وركض بحثا عن المساعدة.

وعاد الرجل ومعه آخرون، فساعدوا العزاوي على الترجل من السيارة.





وانتشر فيديو وصور على تويتر للرياضي من المستشفى حيث تلقى الإسعافات الضرورية.





ويبدو من فيديو له في المستشفى أن العزاوي أصيب في ساقه اليسرى.

وكتب مغردون أن البطل العراقي استهدف بعد مشاركته في الاحتجاجات المستمرة في ساحة التحرير في العاصمة، والتي يطالب المشاركون فيها بسقوط النظام.



واتهم البعض "أحزابا سياسية بمحاولة تصفيته".

ويشهد العراق منذ الأول من أكتوبر الماضي احتجاجات شعبية غير مسبوقة ضد الفساد وغياب الخدمات وتردي الأوضاع المعيشية.



لكن المتظاهرين واجهوا في كثير من الأحيان قمعا أمنيا واستهدوا بقنابل الغار والنيران، ما أسفر عن مقتل نحو 300 شخص غالبيتهم من المتظاهرين، وجرح أكثر من 12 ألفا آخرين، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس.

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