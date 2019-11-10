انفجار عبوة ناسفة في برج مراقبة شرقي بغداد

2019/11/10 | 19:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} انفجرت عبوة ناسفة، مساء اليوم الاحد، في برج مراقبة شرقي العاصمة بغداد.

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