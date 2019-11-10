التشكيل الرسمي لقمة الدوري الانكليزي بين ليفربول ومانشستر سيتي

2019/11/10 | 19:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} يصطدم نادي ليفربول بنظيره مانشستر سيتي، مساء اليوم الأحد، في قمة مباريات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي، على ملعب "آنفيلد".

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