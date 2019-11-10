نصيف: الاستبدال الوزراي في حكومة عبد المهدي سيشمل 10 وزراء

2019/11/10 | 19:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادكشفت لجنة النزاهة النيابية، الأحد، عن أول الوزراء المستجوبين داخل قبة مجلس النواب، فيما بينت أن الاستبدال والتغيير الوزاري سيشمل 10 وزراء ‏بحكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.‏

وقالت عضو اللجنة عالية نصيف في تصريح صحفي تابعته “كلكامش برس”، إن “مجلس النواب سيشرع باستجواب خمسة وزراء وسيبدأ بوزير الصناعة صالح الجبوري الثلاثاء المقبل”، لافتة إلى ‏إن “عملية الاستجواب ستكون الفيصل في منح الوزراء الثقة أو إقالتهم داخل مجلس النواب”.‏

وأضافت أن “عبد المهدي سيشرع باستبدالات وزارية جزئية وشاملة وقد تشمل 10 وزراء”، مبينة أن “التغيير الوزاري يجب أن يتم بمنح رئيس الوزراء عادل عبد المهدي حرية ‏الاختيار للابتعاد عن المحاصصة”.‏

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